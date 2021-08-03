🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после одиннадцатого дня: Россия остается пятой, Китай – лидер

3 августа на Олимпиаде-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия выиграла только две медали – золото и бронзу. Всего в ее активе 52 медали (13+21+18).

🥇 Муса Евлоев – греко-римская борьба в категории до 97 кг.

🥉 Никита Нагорный – спортивная гимнастика. Снаряд – перекладина.

Тройка лидеров медального зачета:

1. 🇨🇳 Китай – 69 (32+21+16)

2. 🇺🇸 США – 73 (24+28+21)

3. 🇯🇵 Япония – 36 (19+6+11)

Полную таблицу медального зачета Олимпиады можно посмотреть здесь.