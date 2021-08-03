Олимпиада-2020
🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после одиннадцатого дня: Россия остается пятой, Китай – лидер
5 часов назад
3 августа на Олимпиаде-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия выиграла только две медали – золото и бронзу. Всего в ее активе 52 медали (13+21+18).
- 🥇 Муса Евлоев – греко-римская борьба в категории до 97 кг.
- 🥉 Никита Нагорный – спортивная гимнастика. Снаряд – перекладина.
Тройка лидеров медального зачета:
1. 🇨🇳 Китай – 69 (32+21+16)
2. 🇺🇸 США – 73 (24+28+21)
3. 🇯🇵 Япония – 36 (19+6+11)
Полную таблицу медального зачета Олимпиады можно посмотреть здесь.
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