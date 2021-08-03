Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после одиннадцатого дня: Россия остается пятой, Китай – лидер

5 часов назад

3 августа на Олимпиаде-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия выиграла только две медали – золото и бронзу. Всего в ее активе 52 медали (13+21+18).

Тройка лидеров медального зачета:

1. 🇨🇳 Китай – 69 (32+21+16)

2. 🇺🇸 США – 73 (24+28+21)

3. 🇯🇵 Япония – 36 (19+6+11)

Полную таблицу медального зачета Олимпиады можно посмотреть здесь.

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