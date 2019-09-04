Жеребьевка Кубка России: «Зенит» едет в Красноярск, «Локомотив» – в Калининград, «Спартак» сыграет с КАМАЗом

3 сентября были сыграны оставшиеся матчи 1/32 финала Кубка России, по итогам которых в следующую стадию вышли «СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей». Так стали известны все 32 участника стадии 1/16 финала.

4 сентября в 9:30 (МСК) состоялась жеребьевка Кубка России, причем в прямом эфире ее транслировал телеканал «Матч ТВ».

Пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА

«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)

«Нижний Новгород» – «Краснодар»

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»

«Томь» (Томск) – «Тамбов»

«Шинник» (Ярославль) – «Сочи»

«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов»

КАМАЗ (Набережные Челны) – «Спартак»

«Факел» (Воронеж) – «Арсенал»

«Чертаново» – «Оренбург»

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»

«Мордовия» (Саранск) – «Ростов»

«Луч» (Владивосток) – «Динамо»

«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал»

«Химки» – «Рубин»

Так выглядит вся сетка турнира: