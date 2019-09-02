Мануэл Фернандеш перешел в «Краснодар», он проведет шестой сезон в России
«Краснодар» объявил о переходе 33-летнего полузащитника. Мануэл Фернандеш достался бесплатно и будет играть до конца сезона-2019/20.
Нынешний сезон для Фернандеша – шестой по счету. Предыдущие пять он провел в «Локомотиве»:
- Провел в клубе более сотни матчей, на его счету 25 голов в РПЛ.
- Выиграл сразу три Кубка России, стал чемпионом в сезоне-2017/18.
- Сделал два хет-трика в еврокубках, досталось «Злину» и «Ницце».
- Поучаствовал в драке в финале Кубка России, когда дело закончилось четырьмя удалениями.
- Благодаря успешному выступлению за «Локо» попал на ЧМ-2018 в составе сборной Португалии.
Широко известен и конфликт с Ольгой Смородской. «Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным», – высказалась как-то экс-президент «Локомотива».
В сезоне-2015/16 португалец почти не играл под руководством Игоря Черевченко. «У человека должна быть гордость, свое мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды», – вспоминал Фернандеш.
В сезоне-2018/19 периодически появлялись новости о недовольстве Фернандеша контрактом, он мог покинуть «Локомотив» зимой. Сезон он доиграл, но летом клуб не смог с ним договориться. Переход в «Краснодар» состоялся всего через девять дней после матча его бывшего клуба с нынешним – «Локомотив» сыграл в Краснодаре 1:1.