🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после первого дня: Россия – 10-я, лидирует Китай

В первый день Олимпиады-2020 было разыграно 11 комплектов медалей. Две из них получили российские спортсмены: Михаил Артамонов выиграл бронзу в тхэквондо в категории до 58 килограммов, Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Лидером в медальном зачете стала сборная Китая, которая выиграла четыре медали. Три – золотые: в стрельбе из пневматической винтовки, в тяжелой атлетике и фехтовании на шпагах.

В тройку входят Южная Корея (три медали – одно золото) и Италия (две медали – одно золото). Россия на данный момент занимает 10-е место. Полную таблицу можно посмотреть здесь.

25 июля будет разыграно 18 комплектов наград.