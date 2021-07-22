Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

МОК и оргкомитет Олимпиады-2020 запретили публикации в своих соцсетях со спортсменами, которые преклоняют колено

2 часа назад

Акция Black Lives Matter разрешена на Олимпиаде-2020, но ее участники не появятся в соцсетях Олимпиады. МОК и организаторы это запретили.

Еще перед открытием Олимпиады футболистки Великобритании и Чили сделали это в футбольном матче. Они стали первыми спортсменами, которые поддержали акцию против расизма на Олимпиаде.

На платформах Олимпиады и МОК в соцсетях не было ни одной публикации по этому поводу. The Guardian пишет, что распоряжение об этом поступило перед стартом игры.

USA Today еще в июне писал, что на Олимпиаде-2020 запрещены протесты против расовой дискриминации. МОК – инициатор этого запрета.

Перед стартом Олимпиады МОК ослабил правило. Теперь протесты разрешены, но их нельзя проводить во время церемонии награждения. И в соцсетях Токио-2020 их не будет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Guardian
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