Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволен из-за видео выступления 1998 года. Там он насмехался над Холокостом

Кентаро Кобаяси – режиссер церемонии открытия Олимпиады-2020. Ранее он выступал в составе комедийного дуэта «Раменс». Сейчас Кобаяси 48 лет.

В 1998 году Кобаяси сказал: «Давайте сыграем в бойню еврейского народа». Это произошло во время одного из комедийных выступлений.

Оргкомитет Олимпиады-2020 уволил Кобаяси за сутки до официального открытия Олимпиады. Его увольнение подтвердила Сейко Хасимото – глава оргкомитета Олимпиады в Токио.

Олимпийские игры проходят в Японии. Официальные даты проведения: 23 июля – 8 августа 2021 года. Олимпиада перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

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