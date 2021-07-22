Олимпиада-2020
Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволен из-за видео выступления 1998 года. Там он насмехался над Холокостом
4 часа назад
Кентаро Кобаяси – режиссер церемонии открытия Олимпиады-2020. Ранее он выступал в составе комедийного дуэта «Раменс». Сейчас Кобаяси 48 лет.
В 1998 году Кобаяси сказал: «Давайте сыграем в бойню еврейского народа». Это произошло во время одного из комедийных выступлений.
Оргкомитет Олимпиады-2020 уволил Кобаяси за сутки до официального открытия Олимпиады. Его увольнение подтвердила Сейко Хасимото – глава оргкомитета Олимпиады в Токио.
Олимпийские игры проходят в Японии. Официальные даты проведения: 23 июля – 8 августа 2021 года. Олимпиада перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
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