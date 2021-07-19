Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Композитор церемонии открытия Олимпиады-2020 покинул оргкомитет из-за интервью о травле одноклассников

22 минуты назад

Один из авторов музыки для церемонии открытия Олимпиады-2020 Кейго Оямада уходит из команды по организации Игр.

«Я подал оргкомитету «Токио-2020» прошение об отставке. Спасибо за вашу критику, с этого момента я буду строго оценивать свои намерения и действия. Прошу прощения за произошедшее», – написал Оямада в твиттере.

Повод для ухода – его интервью японским изданиям в 1994 и 1995 годах. Там он рассказывал, как издевался над одноклассниками, в том числе с инвалидностью.

14 июля оргкомитет Олимпиады в Токио обозначил Оямаду одним из авторов музыки для церемонии открытия Игр. Через два дня Оямада извинился за старые интервью – он заявил, что долгое время испытывал чувство вины за свои слова и поступки.

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Источник:
Kyodo
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