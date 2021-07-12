Жители Санкт-Петербурга пожаловались на шум из СИЗО «Кресты» – заключенные смотрели финал Евро-2020 и кричали

Это произошло в ночь на 12 июля, когда шел финал Евро-2020 между Италией и Англией. Местные жители слышали крики и стуки и видели огни из окон.

По информации «Фонтанки», начальник СИЗО «Кресты» разрешил заключенным посмотреть футбол, а потом в течение 10 минут выразить эмоции.

Управление ФСИН подтвердило, что шум был связан с высоким количеством заключенных, которые смотрели финал Евро-2020.