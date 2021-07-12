Италия
Евро-2020
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#Италия #Евро-2020

Италия продлила серию без поражений до 34 матчей. До мирового рекорда – одна игра

вчера, 01:23

Италия победила Англию в серии пенальти в финале Евро-2020. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Италия не проигрывает 34 матча подряд. Последний раз она уступала в 2018 году Португалии (0:1). Рекорд принадлежит Испании и Бразилии – 35 матчей без поражений.

Италия во второй раз в истории выиграла Евро, хотя четвертый раз играла в финале чемпионата Европы.

На Евро-2020 она выиграла три матча из трех в группе, а в плей-офф – трижды уходила в дополнительное время (дважды играла серию пенальти).

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
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Источник:
Гол.ру
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