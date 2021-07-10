Кубок Америки-2021: во сколько начало матча Аргентина – Бразилия, 11 июля 2021 года

Бразилия и Аргентина встретятся в финальном матче Кубка Америки-2021. Игра начнется 11 июля в 03:00 по Москве.

Бразилия имеет серию из трех матчей, где она забивает по одному мячу. Оба матча плей-офф она выиграла со счетом 1:0.

Аргентина пропустила за весь Кубок Америки только три мяча. Лионель Месси остается лучшим бомбардиром Кубка Америки-2021 перед финалом. Он забил четыре гола и сделал пять ассистов.

Где смотреть матч Аргентина – Бразилия

Прогноз на матч Аргентина – Бразилия