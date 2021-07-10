Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
Как играли раньше Аргентина и Бразилия – финалисты Кубка Америки-2021
10 июля, 10:03
Аргентина и Бразилия встретятся в финале Кубка Америки-2021. До этого команды играли между собой 121 раз. Статистика:
- Победы Бразилии – 49
- Ничьи – 26
- Победы Аргентины – 46
Последняя игра между командами состоялась в ноябре 2019 года. Тогда Аргентина победила с минимальным счетом, а единственный гол забил Лионель Месси.
В 2021 году Лионель Месси – лучший бомбардир Кубка Америки-2021. За весь турнир он забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
Где смотреть матч Аргентина – Бразилия
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые