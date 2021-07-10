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#Кубок Америки #Аргентина #Бразилия

Как играли раньше Аргентина и Бразилия – финалисты Кубка Америки-2021

10 июля, 10:03

Аргентина и Бразилия встретятся в финале Кубка Америки-2021. До этого команды играли между собой 121 раз. Статистика:

  • Победы Бразилии – 49
  • Ничьи – 26
  • Победы Аргентины – 46

Последняя игра между командами состоялась в ноябре 2019 года. Тогда Аргентина победила с минимальным счетом, а единственный гол забил Лионель Месси.

В 2021 году Лионель Месси – лучший бомбардир Кубка Америки-2021. За весь турнир он забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Где смотреть матч Аргентина – Бразилия

Прогноз на матч Аргентина – Бразилия

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Wild Stat
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