Как играли раньше Аргентина и Бразилия – финалисты Кубка Америки-2021

Аргентина и Бразилия встретятся в финале Кубка Америки-2021. До этого команды играли между собой 121 раз. Статистика:

Победы Бразилии – 49

Ничьи – 26

Победы Аргентины – 46

Последняя игра между командами состоялась в ноябре 2019 года. Тогда Аргентина победила с минимальным счетом, а единственный гол забил Лионель Месси.

В 2021 году Лионель Месси – лучший бомбардир Кубка Америки-2021. За весь турнир он забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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