У Англии и Италии – семь игроков не из своих чемпионатов. Медали чемпиона Евро-2020 получат только футболисты из топ-пять лиг

В заявке Англии 23 футболиста из 26-ти представляют АПЛ. Трое играют в других лигах: Джейдон Санчо (перешел из дортмундской «Боруссии» в «МЮ»), Киран Триппьер («Атлетико») и Джуд Беллингем (дортмундская «Боруссия»).

У Италии в заявке четверо футболистов, которые не играют в Серии А. Это Марко Верратти и Алессандро Флоренци (оба из «ПСЖ»), Джорджиньо и Эмерсон (оба из «Челси»).

В обеих командах выступают игроки только из топ-пять лиг Европы: Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.

Сколько игроков из своих чемпионатов сборные взяли на Евро-2020. Россия – среди самых домашних, а Уэльс не взял НИ ОДНОГО 🏠