Евро-2020
Италия
Англия
У Англии и Италии – семь игроков не из своих чемпионатов. Медали чемпиона Евро-2020 получат только футболисты из топ-пять лиг
08 июля, 01:30
В заявке Англии 23 футболиста из 26-ти представляют АПЛ. Трое играют в других лигах: Джейдон Санчо (перешел из дортмундской «Боруссии» в «МЮ»), Киран Триппьер («Атлетико») и Джуд Беллингем (дортмундская «Боруссия»).
У Италии в заявке четверо футболистов, которые не играют в Серии А. Это Марко Верратти и Алессандро Флоренци (оба из «ПСЖ»), Джорджиньо и Эмерсон (оба из «Челси»).
В обеих командах выступают игроки только из топ-пять лиг Европы: Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.
Сколько игроков из своих чемпионатов сборные взяли на Евро-2020. Россия – среди самых домашних, а Уэльс не взял НИ ОДНОГО 🏠
- Англия и Италия ни разу не проиграли на пути к финалу. Обе сборные выиграли свои группы (у англичан – семь очков, у итальянцев – девять).
- Англия впервые сыграет в финале Евро, Италия попала туда четвертый раз.
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