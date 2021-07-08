Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

У Англии и Италии – семь игроков не из своих чемпионатов. Медали чемпиона Евро-2020 получат только футболисты из топ-пять лиг

08 июля, 01:30

Италия и Англия – финалисты Евро-2020. Их матч пройдет 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2

В заявке Англии 23 футболиста из 26-ти представляют АПЛ. Трое играют в других лигах: Джейдон Санчо (перешел из дортмундской «Боруссии» в «МЮ»), Киран Триппьер («Атлетико») и Джуд Беллингем (дортмундская «Боруссия»).

У Италии в заявке четверо футболистов, которые не играют в Серии А. Это Марко Верратти и Алессандро Флоренци (оба из «ПСЖ»), Джорджиньо и Эмерсон (оба из «Челси»).

В обеих командах выступают игроки только из топ-пять лиг Европы: Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.

Сколько игроков из своих чемпионатов сборные взяли на Евро-2020. Россия – среди самых домашних, а Уэльс не взял НИ ОДНОГО 🏠

  • Англия и Италия ни разу не проиграли на пути к финалу. Обе сборные выиграли свои группы (у англичан – семь очков, у итальянцев – девять).
  • Англия впервые сыграет в финале Евро, Италия попала туда четвертый раз.
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Источник:
Гол.ру
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