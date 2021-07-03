Расписание Евро на 3 июля – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 3 июля состоится второй день с четвертьфинальными матчами. Чехия и Дания сыграют в Баку, Украина и Англия – в Риме.

Полное расписание:

Чехи на пути к четвертьфиналу выбили Голландию, обыграв ее 2:0. Датчане заняли второе место в группе России и в 1/8 финала прошли Уэльс (4:0).

Украина обыграла Швецию в первом матче плей-офф, Англия – Германию. Это будет их первый матч с 2013 года.

Где смотреть матч Чехия – Дания

Где смотреть матч Украина – Англия