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Евро-2020: где смотреть матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
01 июля, 11:19
В четвертьфинале Евро-2020 встретятся сборные Чехии и Дании. Матч пройдет в Баку. Он состоится 3 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на «России 1» в прямой трансляции, начало которой запланировано на 18:50.
Матч прокомментирует Владимир Стогниенко.
Чехия не обыгрывает Данию со времен чемпионата Европы-2004 – с тех пор прошло шесть матчей между ними, а пять закончились вничью. На Евро-2004 они так же встретились в четвертьфинале, и Чехия победила 3:0.
Евро-2020: прогноз на матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года
Евро-2020: во сколько начало матча Чехия – Дания, 3 июля 2021 года
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