Евро-2020: где смотреть матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

В четвертьфинале Евро-2020 встретятся сборные Чехии и Дании. Матч пройдет в Баку. Он состоится 3 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на «России 1» в прямой трансляции, начало которой запланировано на 18:50.

Матч прокомментирует Владимир Стогниенко.