Евро-2020
Дания
Чехия
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#Евро-2020 #Дания #Чехия

Евро-2020: где смотреть матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

01 июля, 11:19

В четвертьфинале Евро-2020 встретятся сборные Чехии и Дании. Матч пройдет в Баку. Он состоится 3 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на «России 1» в прямой трансляции, начало которой запланировано на 18:50.

Матч прокомментирует Владимир Стогниенко.

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42

Чехия не обыгрывает Данию со времен чемпионата Европы-2004 – с тех пор прошло шесть матчей между ними, а пять закончились вничью. На Евро-2004 они так же встретились в четвертьфинале, и Чехия победила 3:0.

Евро-2020: прогноз на матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года

Евро-2020: во сколько начало матча Чехия – Дания, 3 июля 2021 года

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