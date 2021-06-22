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#Евро-2020 #Шотландия #Хорватия

🇭🇷 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Евро-2020: стартовые составы на матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года

38 минут назад

В последнем туре группы D на Евро-2020 встретятся команды Хорватии и Шотландии, игра состоится в Глазго.

Хорватия
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Шотландия

Составы на матч появятся примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Иванушец, Перишич, Петкович.

Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О’Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Робертсон, Дайкс, Адамс.

Хорватия и Шотландия перед последним туром набрали по одному очку. Обеим для выхода в плей-офф нужна только победа.

сайт Евро-2020

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Источник:
сайт Евро-2020
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