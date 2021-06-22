Евро-2020
Шотландия
Хорватия
🇭🇷 🏴 Евро-2020: стартовые составы на матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года
38 минут назад
Составы на матч появятся примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Иванушец, Перишич, Петкович.
Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О’Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Робертсон, Дайкс, Адамс.
Хорватия и Шотландия перед последним туром набрали по одному очку. Обеим для выхода в плей-офф нужна только победа.
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