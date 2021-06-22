Расписание Евро на 22 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 21 июня в группе D пройдут матчи третьего тура.

22 июня. 22:00 по московскому времени. Хорватия – Шотландия.

22 июня. 22:00 по московскому времени. Чехия – Англия.

После двух туров таблицу группы D возглавляет Чехия – у нее 4 очка, столько же и у англичан, которые идут вторыми. Хорватия идет на третьем месте, четвертую строчку занимают шотландцы – у них по одному очку.

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Шотландия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Чехия – Англия, 22 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020