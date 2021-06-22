Россия
Евро-2020
Россия в 2021 году: проиграла три раза, выиграла – четыре
2 часа назад
Сборная Россия проиграла Дании в матче Евро-2020 группы В и вылетела из турнира. Это поражение стало третьим в 2021 году.
Россия только раз выходила из группы на чемпионатах Европы.
Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров
В 2021 году Россия провела восемь матчей – выиграла четыре, проиграла три, еще один завершила вничью:
✅ Отбор на ЧМ-2022. Мальта (3:1)
✅ Отбор на ЧМ-2022. Словения (2:1)
❌ Отбор на ЧМ-2022. Словакия (1:2)
👌🏻 Товарищеский матч. Польша (1:1)
✅ Товарищеский матч. Болгария (1:0)
❌ Евро-2020. Бельгия (0:3)
✅ Евро-2020. Финляндия (1:0)
❌ Евро-2020. Дания (1:4)
Следующий матч Россия проведет 1 сентября против Хорватии в отборе на ЧМ-2022.
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