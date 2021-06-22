Россия в 2021 году: проиграла три раза, выиграла – четыре

Сборная Россия проиграла Дании в матче Евро-2020 группы В и вылетела из турнира. Это поражение стало третьим в 2021 году.

Россия только раз выходила из группы на чемпионатах Европы.

Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров