Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Россия в 2021 году: проиграла три раза, выиграла – четыре

2 часа назад

Сборная Россия проиграла Дании в матче Евро-2020 группы В и вылетела из турнира. Это поражение стало третьим в 2021 году.

Россия только раз выходила из группы на чемпионатах Европы.

Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82

В 2021 году Россия провела восемь матчей – выиграла четыре, проиграла три, еще один завершила вничью:

✅ Отбор на ЧМ-2022. Мальта (3:1)

✅ Отбор на ЧМ-2022. Словения (2:1)

❌ Отбор на ЧМ-2022. Словакия (1:2)

👌🏻 Товарищеский матч. Польша (1:1)

✅ Товарищеский матч. Болгария (1:0)

❌ Евро-2020. Бельгия (0:3)

✅ Евро-2020. Финляндия (1:0)

❌ Евро-2020. Дания (1:4)

Следующий матч Россия проведет 1 сентября против Хорватии в отборе на ЧМ-2022.

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Источник:
Гол.ру
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