Евро-2020
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Расписание Евро на 20 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
2 часа назад
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 20 июня начинается третий тур группового этапа. Италия, Бельгия и Нидерланды уже обеспечили себе места в плей-офф.
Сегодня пройдут заключительные матчи группы А. Игры состоятся в одно время:
- 20 июня, 19:00. Швейцария – Турция
- 20 июня, 19:00. Италия – Уэльс
Италия не опустится ниже второго места даже в случае поражения, Уэльс – ниже третьего. Из каждой группы в плей-офф выходят две лучшие команды. К ним добавляются четыре сборные из тех, которые заняли третьи места.
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