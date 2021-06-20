Евро-2020
Италия
Турция
Уэльс
Швейцария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Италия #Швейцария #Уэльс #Турция

Расписание Евро на 20 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

2 часа назад

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 20 июня начинается третий тур группового этапа. Италия, Бельгия и Нидерланды уже обеспечили себе места в плей-офф.

Сегодня пройдут заключительные матчи группы А. Игры состоятся в одно время:

Италия не опустится ниже второго места даже в случае поражения, Уэльс – ниже третьего. Из каждой группы в плей-офф выходят две лучшие команды. К ним добавляются четыре сборные из тех, которые заняли третьи места.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что почитать о командах
Локателли сделал дубль на Евро и показал букву «Т». Это посвящение девушке и умершей собаке
Гарет Бэйл ужасно промазал с пенальти. Все шутят про гольф и вспоминают такой же промах Бекхэма туркам
Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф
По каким правилам в плей-офф Евро-2020 выходят команды из третьих мест. И что не так с этими правилами
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Италия
#Швейцария
#Уэльс
#Турция