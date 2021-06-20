Пять незабитых пенальти – рекорд чемпионатов Европы. На Евро-2020 забито меньше

Пять промахов с пенальти за два тура группового этапа Евро-2020. Это антирекордный показатель на чемпионатах Европы:

❌ Пьер-Эмиль Хейбьерг – попал в голкипера в матче с Финляндией.

❌ Гарет Бэйл – пробил выше в матче с Турцией.

❌ Эзган Алиоски – попал в голкипера в матче с Украиной.

❌ Руслан Малиновский – попал в голкипера в матче с Северной Македонией.

❌ Жерар Морено – попал в штангу в матче с Польшей.

Энрике публично поддержал Морату, когда его все критикуют. Гол на Евро они праздновали вместе

За этот период было забито четыре пенальти:

✅ Криштиану Роналду – против Венгрии.

✅ Мемфис Депай – против Австрии.

✅ Эмиль Форсберг – против Словакии.

✅ Патрик Шик – против Хорватии.

Все голы Роналду на Евро. Забивал в девяти матчах, больше половины – двум сборным

На данный момент лучшие бомбардиры Евро-2020 – Патрик Шик и Криштиану Роналду (по три гола). У Роналду 12 голов на чемпионатах Европы – это лучший показатель в истории.