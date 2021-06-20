Пять незабитых пенальти – рекорд чемпионатов Европы. На Евро-2020 забито меньше
Пять промахов с пенальти за два тура группового этапа Евро-2020. Это антирекордный показатель на чемпионатах Европы:
❌ Пьер-Эмиль Хейбьерг – попал в голкипера в матче с Финляндией.
❌ Гарет Бэйл – пробил выше в матче с Турцией.
❌ Эзган Алиоски – попал в голкипера в матче с Украиной.
❌ Руслан Малиновский – попал в голкипера в матче с Северной Македонией.
❌ Жерар Морено – попал в штангу в матче с Польшей.
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За этот период было забито четыре пенальти:
✅ Криштиану Роналду – против Венгрии.
✅ Мемфис Депай – против Австрии.
✅ Эмиль Форсберг – против Словакии.
✅ Патрик Шик – против Хорватии.
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На данный момент лучшие бомбардиры Евро-2020 – Патрик Шик и Криштиану Роналду (по три гола). У Роналду 12 голов на чемпионатах Европы – это лучший показатель в истории.