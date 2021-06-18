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Евро-2020: прогноз на матч Испании – Польши, 19 июня 2021 года
3 часа назад
Испания и Польша встречались в истории 10 раз: 8 побед испанцев, 1 раз побеждали поляки, 1 раз была ничья. 19 июня они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020.
Котировки букмекеров:
- Победа Испании – 1.37.
- Ничья – 5.00.
- Победа Польши – 8.80.
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Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Польша, 19 июня 2021 года
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