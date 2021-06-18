Евро-2020: прогноз на матч Испании – Польши, 19 июня 2021 года

Испания и Польша встречались в истории 10 раз: 8 побед испанцев, 1 раз побеждали поляки, 1 раз была ничья. 19 июня они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020.

Котировки букмекеров:

Победа Испании – 1.37.

Ничья – 5.00.

Победа Польши – 8.80.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Польша, 19 июня 2021 года