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#Евро-2020 #Испания #Польша

Евро-2020: прогноз на матч Испании – Польши, 19 июня 2021 года

3 часа назад

Испания и Польша встречались в истории 10 раз: 8 побед испанцев, 1 раз побеждали поляки, 1 раз была ничья. 19 июня они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020.

Котировки букмекеров:

  • Победа Испании – 1.37.
  • Ничья – 5.00.
  • Победа Польши – 8.80.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Польша, 19 июня 2021 года

Испания
-:-
Польша
Источник:
Гол
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