Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Польша, 19 июня 2021 года

В последний раз сборные Испании и Польши встречались в июне 2010-го: тогда первые победили со счетом 6:0. Это был товарищеский матч.

В последний раз эти сборные встречались в рамках официального турнира в 1959-м. Тогда Испания победила со счетом 3:0.

Сейчас они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Матч состоится 19 июня в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020