Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты

Об этом рассказал сам Серхио Рамос. Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой Рамос попрощался с «Реалом».

«Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции

«Я никогда не хотел уходить из «Реала», всегда хотел оставаться здесь. Клуб предложил мне контракт на год с понижением зарплаты. Я хотел на два года для себя и своей семьи. Потом мне сказали, что предложения от клуба больше нет. Время вышло, но я не понял», – сказал Рамос.