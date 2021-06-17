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#Серхио Рамос #Примера #Реал

Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты

54 минуты назад

Об этом рассказал сам Серхио Рамос. Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой Рамос попрощался с «Реалом».

«Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции

«Я никогда не хотел уходить из «Реала», всегда хотел оставаться здесь. Клуб предложил мне контракт на год с понижением зарплаты. Я хотел на два года для себя и своей семьи. Потом мне сказали, что предложения от клуба больше нет. Время вышло, но я не понял», – сказал Рамос.

  • Рамос выступал за «Реал» с 2005 года, пять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза брал Лигу чемпионов.
  • Его контракт истекает 30 июня.
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Источник:
Твиттер журналиста The Athletic Дермота Корригана
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