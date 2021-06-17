😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
Сегодня «Реал» проводит специальную пресс-конференцию, на которой Серхио Рамос попрощался с командой.
«Пришло время попрощаться с «Реалом». Это один из самых тяжелых моментов в моей жизни», – сказал Рамос.
- Рамосу – 35 лет.
- Он выступал за «Реал» с 2005 года. За это время провел 671 матч, пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
- Его контракт истекает 30 июня и не будет продлен.
В этом сезоне Рамос провел за «Реал» в Примере 15 матчей и пропустил из-за травм 150 дней. Последний раз выходил на поле в мае и не поехал на Евро-2020.
Футболисты «Реала» попрощались с Рамосом в соцсетях:
Карим Бензема: «Больше, чем Капитан. Мой друг, мой брат, спасибо за все моменты, что мы провели вместе на пути к успеху «Реала». Желаю тебе всего наилучшего, легенда».
Иско: «Спасибо за то, что привел это поколение и эту команду к победе, спасибо за 93-ю минуту, которая все изменила, спасибо за то, что был хорошим товарищем по команде и хорошим капитаном! Я желаю всего самого лучшего на новом этапе и во всей жизни».
Тибо Куртуа: «Спасибо за все время, которое мы разделили, за пример и приверженность. Вы легенда «Реала» и футбола. Желаю всего наилучшего, капитан».