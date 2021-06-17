😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции

Карим Бензема: «Больше, чем Капитан. Мой друг, мой брат, спасибо за все моменты, что мы провели вместе на пути к успеху «Реала». Желаю тебе всего наилучшего, легенда».

Иско: «Спасибо за то, что привел это поколение и эту команду к победе, спасибо за 93-ю минуту, которая все изменила, спасибо за то, что был хорошим товарищем по команде и хорошим капитаном! Я желаю всего самого лучшего на новом этапе и во всей жизни».

Тибо Куртуа: «Спасибо за все время, которое мы разделили, за пример и приверженность. Вы легенда «Реала» и футбола. Желаю всего наилучшего, капитан».