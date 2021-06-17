Евро-2020
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🇳🇱🇦🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года
2 часа назад
В матче второго тура группы С Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии. Игра пройдет в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ориентировочные составы на матч:
Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал – де Йонг, Вейналдум, де Рон – Депай, Вегорст.
Австрия: Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Лаймер, К. Шлагер, Ульмер – Забитцер – Калайджич, Баумгартнер.
Евро-2020: где смотреть матч Нидерланды – Австрия
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