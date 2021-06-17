Евро-2020
Нидерланды
Австрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Нидерланды #Австрия

🇳🇱🇦🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года

2 часа назад

В матче второго тура группы С Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии. Игра пройдет в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды
-:-
Австрия

Ориентировочные составы на матч:

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал – де Йонг, Вейналдум, де Рон – Депай, Вегорст.

Австрия: Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Лаймер, К. Шлагер, Ульмер – Забитцер – Калайджич, Баумгартнер.

Евро-2020: где смотреть матч Нидерланды – Австрия

Евро-2020: прогноз на матч Нидерланды – Австрия

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
За Нидерланды вышел самый возрастной игрок Евро-2020. Его последний официальный матч в сборной был пять лет назад
«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело и дисквалифицировал его на матч
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Нидерланды
#Австрия