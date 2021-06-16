Фернандесу провели обследование после травмы в матче с Финляндией. Повреждение позвоночника не подтвердилось

Марио Фернандес вернется в расположение сборной России после травмы в игре с Финляндией (1:0).

Сначала штаб России рассказал о подозрении на травму позвоночника. Но после обследования она не подтвердилась.

Фернандес поедет со сборной в Москву и останется под наблюдением врачей.

Информации о сроках восстановления нет.

Фернандес травмировался в первом тайме, упав на спину после верховой борьбы. Его унесли с поля на носилках и сразу доставили в больницу.

России остался один матч на групповом этапе Евро – против Дании. После этого стартует плей-офф, в который Россия пока не вышла.