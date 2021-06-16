Россия
Евро-2020
Марио Фернандес
Фернандесу провели обследование после травмы в матче с Финляндией. Повреждение позвоночника не подтвердилось
32 минуты назад
Марио Фернандес вернется в расположение сборной России после травмы в игре с Финляндией (1:0).
- Сначала штаб России рассказал о подозрении на травму позвоночника. Но после обследования она не подтвердилась.
- Фернандес поедет со сборной в Москву и останется под наблюдением врачей.
- Информации о сроках восстановления нет.
Фернандес травмировался в первом тайме, упав на спину после верховой борьбы. Его унесли с поля на носилках и сразу доставили в больницу.
России остался один матч на групповом этапе Евро – против Дании. После этого стартует плей-офф, в который Россия пока не вышла.
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