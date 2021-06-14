Шик признан лучшим игроком матча Шотландия – Чехия. Он сделал дубль и забил с центра поля

История о Патрик Шике из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

«Стал рекордным трансфером «Ромы» (42 миллиона евро), а забил всего пять голов в Серии А. Сестра Шика – финалистка конкурса «Мисс Чехия-2013».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить