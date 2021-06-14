Патрик Шик
Евро-2020
Шотландия
Чехия
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#Патрик Шик #Евро-2020 #Шотландия #Чехия

Шик признан лучшим игроком матча Шотландия – Чехия. Он сделал дубль и забил с центра поля

14 минут назад

В первом туре группы D на Евро-2020Чехия выиграла 2:0 у Шотландии. Оба гола забил Патрик Шик. УЕФА выбрал его лучшим игроком матча:

История о Патрик Шике из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

«Стал рекордным трансфером «Ромы» (42 миллиона евро), а забил всего пять голов в Серии А. Сестра Шика – финалистка конкурса «Мисс Чехия-2013».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
Гимн Шотландии на этом Евро – диско из 70-х. Под эту песню игрок на мальчишнике танцевал в платье и чулках
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