Патрик Шик
Евро-2020
Шотландия
Чехия
Шик признан лучшим игроком матча Шотландия – Чехия. Он сделал дубль и забил с центра поля
14 минут назад
В первом туре группы D на Евро-2020Чехия выиграла 2:0 у Шотландии. Оба гола забил Патрик Шик. УЕФА выбрал его лучшим игроком матча:
История о Патрик Шике из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
«Стал рекордным трансфером «Ромы» (42 миллиона евро), а забил всего пять голов в Серии А. Сестра Шика – финалистка конкурса «Мисс Чехия-2013».
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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