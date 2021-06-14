Евро-2020
Украина
Нидерланды
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Нидерланды #Украина #Северная Македония #Австрия

🇦🇹 Австрия лидирует в группе С, Украина – третья

3 часа назад

В группе С Евро-2020 завершились матчи первого тура. Что происходило на поле и вокруг:

Матч завершен
Австрия
Ляйнер 18
Грегоритч 78
Арнаутович 89
3:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 28
  • В этом матче был забит 700-й гол чемпионатов Европы. Его автор – австриец Михаэль Грегоритч.
  • Македонец Горан Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет и стал вторым самым возрастным автором гола.
Матч завершен
Нидерланды
Вейналдум 52
Вегхорст 58
Дюмфрис 85
3:2
Матч завершен
Украина
Ярмоленко 75
Яремчук 79
  • Украина и Голландия впервые сыграли на официальном уровне. В первом тайме – ни одного гола, во втором – сразу пять (такое случилось в первый раз в истории Евро).

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так выглядит положение команд в группе С:

Расписание на второй тур:

УкраинаСеверная Македония. 17 июня. 16:00 по московскому времени.

ГолландияАвстрия. 17 июня. 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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