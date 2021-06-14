Евро-2020
Украина
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🇦🇹 Австрия лидирует в группе С, Украина – третья
3 часа назад
В группе С Евро-2020 завершились матчи первого тура. Что происходило на поле и вокруг:
- В этом матче был забит 700-й гол чемпионатов Европы. Его автор – австриец Михаэль Грегоритч.
- Македонец Горан Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет и стал вторым самым возрастным автором гола.
- Украина и Голландия впервые сыграли на официальном уровне. В первом тайме – ни одного гола, во втором – сразу пять (такое случилось в первый раз в истории Евро).
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так выглядит положение команд в группе С:
Расписание на второй тур:
Украина – Северная Македония. 17 июня. 16:00 по московскому времени.
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