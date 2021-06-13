Евро-2020
Австрия
Северная Македония
🇦🇹🇲🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года
2 часа назад
В матче первого тура Евро-2020 в группе С Австрия сыграет против Северной Македонии. Игра пройдет на стадионе «Национальный» в Бухаресте и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ориентировочные составы от УЕФА:
Австрия: Бахман, Ляйнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Лаймер, К. Шлагер, Забитцер, Баумгартлингер, Алаба, Арнаутович.
Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Велкоски, Алиоски, Адеми, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Трайковски.
Евро-2020: где смотреть матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: прогноз на матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые