Евро-2020
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Северная Македония #Австрия

🇦🇹🇲🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года

2 часа назад

В матче первого тура Евро-2020 в группе С Австрия сыграет против Северной Македонии. Игра пройдет на стадионе «Национальный» в Бухаресте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Австрия
-:-
Северная Македония

Ориентировочные составы от УЕФА:

Австрия: Бахман, Ляйнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Лаймер, К. Шлагер, Забитцер, Баумгартлингер, Алаба, Арнаутович.

Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Велкоски, Алиоски, Адеми, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Трайковски.

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Источник:
УЕФА
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