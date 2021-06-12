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Евро-2020: прогноз на матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года
8 часов назад
13 июня в Бухаресте сборная Австрии сыграет против Северной Македонии в рамках группового этапа Евро-2020. Это будет первая их встреча с ноября-2019 – тогда австрийцы победили со счетом 2:1.
Котировки букмекеров на предстоящий матч:
- Победа Австрии – 1.75.
- Ничья – 3.45.
- Победа Северной Македонии – 5.60.
Евро-2020: где смотреть матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: во сколько начало матча Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года
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