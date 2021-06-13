Расписание Евро на 13 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 стартовало 11 июня и будет проходить до 11 июля 2021 года. Полное расписание третьего игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020