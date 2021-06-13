Евро-2020
Расписание Евро на 13 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
5 часов назад
Евро-2020 стартовало 11 июня и будет проходить до 11 июля 2021 года. Полное расписание третьего игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:
- 16:00. Группа D. Англия – Хорватия.
- 19:00. Группа С. Австрия – Северная Македония.
- 22:00. Группа С. Голландия – Украина.
Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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