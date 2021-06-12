Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Англия и Хорватия откроют четвертый игровой день Евро-2020. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Эту встречу покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1». Трансляция начнется в 15:50 по московскому времени.

Англия и Хорватия в своей истории встречались друг с другом 10 раз. В пяти случаях побеждали англичане, в трех – хорваты. Еще в двух матчах была ничья (оба раза – 0:0).