Евро-2020
Англия
Хорватия
Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
9 часов назад
Англия и Хорватия откроют четвертый игровой день Евро-2020. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Эту встречу покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1». Трансляция начнется в 15:50 по московскому времени.
Англия и Хорватия в своей истории встречались друг с другом 10 раз. В пяти случаях побеждали англичане, в трех – хорваты. Еще в двух матчах была ничья (оба раза – 0:0).
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