Россия только раз выходила из группы на Евро – в 2008-м, когда выиграла бронзу

Сборная России пять раз выходила на чемпионат Европы. Это Евро – шестое в истории страны. Из 17-ти матчей Россия выиграла пять.

В 1992 году участвовала сборная СНГ, в 2000-м Россия не прошла квалификацию.

❌ Евро-1996. Не вышла из группы (ни одной победы).

❌ Евро-2004. Не вышла из группы (одна победа).

🇷🇺 🥉 Евро-2008. Поражение в полуфинале и бронза (три победы).

❌ Евро-2012. Не вышла из группы (одна победа).

❌ Евро-2016. Не вышла из группы (ни одной победы).

На Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Матчи против Бельгии и Финляндии пройдут на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.