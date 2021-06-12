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Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Россия только раз выходила из группы на Евро – в 2008-м, когда выиграла бронзу

4 часа назад

Сегодня Россия дебютирует на Евро-2020 матчем против Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года

Бельгия
-:-
Россия

Сборная России пять раз выходила на чемпионат Европы. Это Евро – шестое в истории страны. Из 17-ти матчей Россия выиграла пять.

В 1992 году участвовала сборная СНГ, в 2000-м Россия не прошла квалификацию.

Евро-1996. Не вышла из группы (ни одной победы).

Евро-2004. Не вышла из группы (одна победа).

🇷🇺 🥉 Евро-2008. Поражение в полуфинале и бронза (три победы).

Евро-2012. Не вышла из группы (одна победа).

Евро-2016. Не вышла из группы (ни одной победы).

На Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Матчи против Бельгии и Финляндии пройдут на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Источник:
Гол.ру
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