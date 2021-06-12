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🇧🇪🇷🇺 Евро-2020: стартовые составы на матч Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года
5 часов назад
Ориентировочные составы от УЕФА:
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Денайе, Менье, Дендокер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Лукаку, Доку.
Россия: Шунин, Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.
- Начало – в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Россия 1». Матч прокомментируют Владимир Стогниенко и Андрей Талалаев.
- Россия и Бельгия играли в одной отборочной группе. Сборная России ни разу не побеждала Бельгию. За семь матчей – две ничьих и пять поражений.
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