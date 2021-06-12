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#Евро-2020 #Россия #Бельгия

🇧🇪🇷🇺 Евро-2020: стартовые составы на матч Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года

5 часов назад

Сегодня сборная России дебютирует на Евро-2020. Матч первого тура – против Бельгии. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Бельгия
-:-
Россия

Ориентировочные составы от УЕФА:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Денайе, Менье, Дендокер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Лукаку, Доку.

Россия: Шунин, Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.

  • Начало – в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Россия 1». Матч прокомментируют Владимир Стогниенко и Андрей Талалаев.
  • Россия и Бельгия играли в одной отборочной группе. Сборная России ни разу не побеждала Бельгию. За семь матчей – две ничьих и пять поражений.

Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года

Евро-2020: прогноз на матч Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года

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Источник:
УЕФА
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Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
Россия лучше всех. А в чем? Тест, где мы сравниваем наших и 23 сборных Евро
Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
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