Евро-2020
Италия
Турция
🇮🇹 Италия обыграла Турцию в матче-открытии Евро-2020
вчера, 23:50
Матч закончился со счетом 3:0. Первый гол на Евро забит в свои ворота – это первый такой случай в истории чемпионатов Европы.
События игры:
- Турция один раз за матч пробила по воротам, Италия – 24. Из них у Турции ни одного удара в створ, у Италии – восемь.
- Италия продлила серию из матчей без поражений до 28. В девяти последних играх она не пропускает, за это время она забила 28 голов.
- Джанлуиджи Доннарумма в этой игре стал самым молодым вратарем Италии на крупных турнирах – Евро или чемпионатах мира. Ему 22 года.
Следующие матчи Италии и Турции пройдут 16 июня. Италия сыграет со Швейцарией, Турция – с Уэсльсом.
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