Евро-2020
Италия
Турция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Италия #Турция

🇮🇹 Италия обыграла Турцию в матче-открытии Евро-2020

вчера, 23:50

Матч закончился со счетом 3:0. Первый гол на Евро забит в свои ворота – это первый такой случай в истории чемпионатов Европы.

События игры:

Матч завершен
Турция
0:3
Матч завершен
Италия
Демирал 53
Иммобиле 66
Инсинье 79
  • Турция один раз за матч пробила по воротам, Италия – 24. Из них у Турции ни одного удара в створ, у Италии – восемь.
  • Италия продлила серию из матчей без поражений до 28. В девяти последних играх она не пропускает, за это время она забила 28 голов.
  • Джанлуиджи Доннарумма в этой игре стал самым молодым вратарем Италии на крупных турнирах – Евро или чемпионатах мира. Ему 22 года.

Следующие матчи Италии и Турции пройдут 16 июня. Италия сыграет со Швейцарией, Турция – с Уэсльсом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
Еще по теме
Италия трижды просила пенальти за тайм, сигнализируя игру рукой. Судья не дал ни одного – и Турция забила себе сама
Евро-2020 поздоровалось с Римом: на открытии был виртуальный Боно, выступили военный оркестр и тенор Бочелли
🇹🇷 26 быстрых историй про игроков Турции на Евро: призыв в армию, пистолет у головы и бесполезный хет-трик в Лиге чемпионов
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Италия
#Турция