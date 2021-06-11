Евро-2020
Мерих Демирал
Италия
Турция
Первый гол на Евро-2020 забит в свои ворота. Такое произошло впервые в истории турнира
вчера, 23:21
Италия и Турция играют в матче-открытии Евро-2020 (1:0, второй тайм). Первый мяч на турнире стал автоголом – его забил в свои ворота Мерих Демирал на 53-й минуте.
Он срезал мяч, пытаясь заблокировать прострел Доменико Берарди. Впервые в истории Евро первым мячом на турнире стал автогол.
- Италия не пропускает девять матчей подряд. За это время она забила 26-й мяч.
- В последний раз она проигрывала в 2018 году. С тех пор у нее 27 матчей без поражений.
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