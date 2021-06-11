Первый гол на Евро-2020 забит в свои ворота. Такое произошло впервые в истории турнира

Италия и Турция играют в матче-открытии Евро-2020 (1:0, второй тайм). Первый мяч на турнире стал автоголом – его забил в свои ворота Мерих Демирал на 53-й минуте.

Он срезал мяч, пытаясь заблокировать прострел Доменико Берарди. Впервые в истории Евро первым мячом на турнире стал автогол.