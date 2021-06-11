Италия
Джанлуиджи Доннарумма
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#Италия #Джанлуиджи Доннарумма

Доннарумма в 22 года стал самым молодым вратарем Италии на крупных турнирах

вчера, 23:11

твиттер Opta

Джанлудиджи Доннарумма сыграл в матче Италии и Турции на Евро (1:0, второй тайм) и установил рекорд сборной.

  • Теперь это самый молодой вратарь в истории Италии, сыгравший на крупном турнире – чемпионате мира или Европы. Ему 22 года и 106 дней.
  • До него рекорд был у Джорджо Гецци (23 года, 342 дня).
  • Доннарумма дебютировал в сборной в 2016 году, когда ему было 17 лет. С тех пор у него 26 игр за сборную: 11 пропущенных и 15 матчей без пропущенных голов.

На клубном уровне профессионально играл только за «Милан». В межсезонье он уйдет из клуба, но куда, пока неизвестно.

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Источник:
Opta
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