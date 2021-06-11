Доннарумма в 22 года стал самым молодым вратарем Италии на крупных турнирах

Джанлудиджи Доннарумма сыграл в матче Италии и Турции на Евро (1:0, второй тайм) и установил рекорд сборной.

Теперь это самый молодой вратарь в истории Италии, сыгравший на крупном турнире – чемпионате мира или Европы. Ему 22 года и 106 дней.

До него рекорд был у Джорджо Гецци (23 года, 342 дня).

Доннарумма дебютировал в сборной в 2016 году, когда ему было 17 лет. С тех пор у него 26 игр за сборную: 11 пропущенных и 15 матчей без пропущенных голов.

На клубном уровне профессионально играл только за «Милан». В межсезонье он уйдет из клуба, но куда, пока неизвестно.