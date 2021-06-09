Кубок Америки
Бразилия
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#Кубок Америки #Бразилия

Сборная Бразилии выпустила заявление о Кубке Америки. Осудила его проведение, но подтвердила участие

8 часов назад

Игроки сборной Бразилии опубликовали заявления о ситуации с Кубком Америки. Они появились на фоне новостей о возможном отказе сборной от участия в турнире.

  • «По многим причинам, гуманитарным или профессиональным, мы недовольны проведением Кубка Америки. Вне зависимости от того, проводится он в Чили или в Бразилии».
  • Игроки осудили действия Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), организовавшей Кубок. Они считают, что проводить турнир сейчас неправильно.

Одинаковые заявления опубликовали Неймар, Алисон Беккер, Тиаго Силва и другие игроки сборной. Сообщения появились за четыре дня до старта Кубка. Что происходило с турниром:

  • Его планировали в Колумбии и Аргентине на лето 2020 года, но из-за коронавируса отложили на год.
  • В мае 2021-го, меньше чем за месяц до старта, сначала Колумбию, а потом Аргентину лишили права проведения турнира. Колумбию – из-за антиправительственных протестов, Аргентину – из-за ситуации с ковидом.
  • После этого КОНМЕБОЛ объявил о переносе Кубка в Бразилию. Но в Бразилии решение раскритиковали из-за ситуации с коронавирусом, а в СМИ появились сообщения о возможном бойкоте турнира сборной.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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