Сборная Бразилии выпустила заявление о Кубке Америки. Осудила его проведение, но подтвердила участие

Игроки сборной Бразилии опубликовали заявления о ситуации с Кубком Америки. Они появились на фоне новостей о возможном отказе сборной от участия в турнире.

«По многим причинам, гуманитарным или профессиональным, мы недовольны проведением Кубка Америки. Вне зависимости от того, проводится он в Чили или в Бразилии».

Игроки осудили действия Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), организовавшей Кубок. Они считают, что проводить турнир сейчас неправильно.

Одинаковые заявления опубликовали Неймар, Алисон Беккер, Тиаго Силва и другие игроки сборной. Сообщения появились за четыре дня до старта Кубка. Что происходило с турниром: