Кубок Америки
Бразилия
Сборная Бразилии выпустила заявление о Кубке Америки. Осудила его проведение, но подтвердила участие
8 часов назад
Игроки сборной Бразилии опубликовали заявления о ситуации с Кубком Америки. Они появились на фоне новостей о возможном отказе сборной от участия в турнире.
- «По многим причинам, гуманитарным или профессиональным, мы недовольны проведением Кубка Америки. Вне зависимости от того, проводится он в Чили или в Бразилии».
- Игроки осудили действия Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), организовавшей Кубок. Они считают, что проводить турнир сейчас неправильно.
Одинаковые заявления опубликовали Неймар, Алисон Беккер, Тиаго Силва и другие игроки сборной. Сообщения появились за четыре дня до старта Кубка. Что происходило с турниром:
- Его планировали в Колумбии и Аргентине на лето 2020 года, но из-за коронавируса отложили на год.
- В мае 2021-го, меньше чем за месяц до старта, сначала Колумбию, а потом Аргентину лишили права проведения турнира. Колумбию – из-за антиправительственных протестов, Аргентину – из-за ситуации с ковидом.
- После этого КОНМЕБОЛ объявил о переносе Кубка в Бразилию. Но в Бразилии решение раскритиковали из-за ситуации с коронавирусом, а в СМИ появились сообщения о возможном бойкоте турнира сборной.
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