Кубок Америки
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#Кубок Америки

🇧🇷 Кубок Америки перенесли в Бразилию меньше чем за две недели до старта турнира

час назад

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) официально объявила о переносе Кубка Америки. Он планировался в Аргентине и Колумбии, но теперь пройдет в Бразилии.

Что происходило с турниром:

❌ Сначала его отложили на год. Кубок планировали на лето 2020 года, но из-за коронавируса перенесли на лето 2021-го.

❌ Потом Колумбию лишили турнира. В стране проходят антиправительственные протесты из-за налоговой реформы. В столкновениях с полицией есть погибшие.

❌ Затем Аргентину лишили турнира. Официальной причины КОНМЕБОЛ не назвал, но вероятная – ситуация с коронавирусом. В мае в Аргентине произошел резкий прирост заболевших (больше 30 тысяч новых случаев ежедневно).

✅ Теперь – отдали турнир Бразилии. Он планируется с 13 июня по 10 июля.

КОНМЕБОЛ пока только анонсировал Кубок Америки в Бразилии. Он не показал обновленное расписание турнира и другие подробности о переносе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
КОНМЕБОЛ
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