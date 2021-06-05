Рубен Диаш
АПЛ
Манчестер Сити
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#Рубен Диаш #Манчестер Сити #АПЛ

Диаш из «Ман Сити» – игрок сезона в АПЛ. Клуб купил его прошлым летом

05 июня, 14:11

Рубен Диаш в этом сезоне за «Манчестер Сити»:

В конце сезона АПЛ проводила голосование и выбирала лучшего игрока сезона. В числе номинантов были Кевин де Брюйне, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, Харри Кейн, Мэйсон Маунт, Мохамед Салах и Томаш Соучек . Но лучшим игроком сезона АПЛ стал Рубен Диаш.

Источник:
твиттер АПЛ
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