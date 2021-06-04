Россия
Прогноз на товарищеский матч Россия – Болгария, 5 июня 2021 года
04 июня, 18:23
Сборная России сыграет дома против команды Болгарии перед Евро-2020. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Она состоится в Москве на «ВТБ Арене».
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1,49.
- Ничья – 4,6.
- Победа Болгарии – 8,8.
Дополнительные варианты:
- Не больше двух голов в матче – 1,83.
- Россия победит с сухим счетом – 2,09.
Следующий матч Россия проведет уже на Евро – 12 июня против Бельгии в Санкт-Петербурге.
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