Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия

Прогноз на товарищеский матч Россия – Болгария, 5 июня 2021 года

04 июня, 18:23

Сборная России сыграет дома против команды Болгарии перед Евро-2020. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Она состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1,49.
  • Ничья – 4,6.
  • Победа Болгарии – 8,8.

Дополнительные варианты:

  • Не больше двух голов в матче – 1,83.
  • Россия победит с сухим счетом – 2,09.

Следующий матч Россия проведет уже на Евро – 12 июня против Бельгии в Санкт-Петербурге.

Где смотреть матч Россия – Болгария

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Киркоров пришел на тренировку сборной: подарил Черчесову сборник песен и не забил пенальти Дзюбе. Он споет гимн России перед Болгарией
Россия лучше всех. А в чем? Тест, где мы сравниваем наших и 23 сборных Евро
🇷🇺 26 быстрых историй про игроков России на Евро: подожженный сарай, жизнь в -55°, дед – герой СССР
10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро
Сафонов дебютировал, а Кузяев сыграл левого защитника. Сборная России экспериментирует перед Евро
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия