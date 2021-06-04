Прогноз на товарищеский матч Россия – Болгария, 5 июня 2021 года

Сборная России сыграет дома против команды Болгарии перед Евро-2020. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Она состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 1,49.

Ничья – 4,6.

Победа Болгарии – 8,8.

Дополнительные варианты:

Не больше двух голов в матче – 1,83.

Россия победит с сухим счетом – 2,09.

Следующий матч Россия проведет уже на Евро – 12 июня против Бельгии в Санкт-Петербурге.

Где смотреть матч Россия – Болгария