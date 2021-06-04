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Где смотреть матч Россия – Болгария, 5 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция товарищеской игры

04 июня, 18:22

Сборная России в заключительном товарищеском матче в преддверии Евро-2020 примет команду Болгарии. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Смотреть матч можно двумя способами:

  • По Первому каналу. На вечер 4 июня матча нет в телепрограмме, но уже прошел анонс, что он будет показан на канале. Начало трансляции – в 17:45.
  • На сайте «Телеспорта». Начало трансляции запланировано на 17:50.

Россия и Болгария встречались четырежды.

  • Два раза выиграла Россия, один раз – Болгария. Еще один матч закончился вничью.
  • Команды обменялись победами в 1997 году, и Болгария вышла напрямую на ЧМ-1998. Россия заняла второе место и в стыковых матчах уступила Италии.

После этого матча у России больше не будет товарищеских игр. Следующий матч она проведет уже на Евро – 12 июня против Бельгии в Санкт-Петербурге.

Прогноз на товарищеский матч Россия – Болгария

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