Средний возраст состава России на Евро-2020 – 27,4 лет. На ЧМ-2018 команда была старше

Сборная России объявила окончательную заявку на Евро-2020. Туда вошли 26 игроков. Заявка расширена из-за ситуацией с пандемией коронавируса.

Средний возраст этого состава – 27,4 лет. 17 игроков сборной России моложе 30 лет. Фернандесу и Черышеву – 30.

На ЧМ-2018 сборная России входила в число самых возрастных команд турнира. Ее средний возраст составлял 28,8 лет.

В состав России на Евро-2020 вошли девять игроков 30+. Жирков – самый возрастной

Мухин – самый молодой игрок из состава России на Евро-2020