Кевин Де Брюйне
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
Де Брюйне из-за травмы покинул поле в слезах в финале Лиги чемпионов
вчера, 23:27
Кевин Де Брюйне травмировался после столкновения с Антонио Рюдигером на 58-й минуте. С поля ему помог уйти медперсонал «Манчестер Сити». Его заменил Габриэль Жезус.
До этого в финале Лиги чемпионов из-за травмы поле покинул защитник «Челси» Тиаго Силва.
В этом сезоне Де Брюйне провел в Лиге чемпионов восемь матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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