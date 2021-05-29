Кевин Де Брюйне
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Кевин Де Брюйне #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Де Брюйне из-за травмы покинул поле в слезах в финале Лиги чемпионов

вчера, 23:27

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Кевин Де Брюйне травмировался после столкновения с Антонио Рюдигером на 58-й минуте. С поля ему помог уйти медперсонал «Манчестер Сити». Его заменил Габриэль Жезус.

До этого в финале Лиги чемпионов из-за травмы поле покинул защитник «Челси» Тиаго Силва.

В этом сезоне Де Брюйне провел в Лиге чемпионов восемь матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
Гол.ру
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