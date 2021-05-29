Тиаго Силва травмировался в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

В этом сезоне Силва провел в Лиге чемпионов восемь матчей и не получил ни одной желтой карточки. Кристенсен играл в шести матчах турнира.

Тиаго Силва проводит второй финал Лиги чемпионов подряд. В прошлом сезоне он играл за «ПСЖ»