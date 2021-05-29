Тиаго Силва
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Манчестер Сити
Тиаго Силва травмировался в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»
вчера, 22:50
Эпизод произошел на 38-й минуте. Тиаго Силва оступился, когда приземлялся на газон после борьбы с Филом Фоденом. Вместо него на поле вышел Андреас Кристенсен.
В этом сезоне Силва провел в Лиге чемпионов восемь матчей и не получил ни одной желтой карточки. Кристенсен играл в шести матчах турнира.
Тиаго Силва проводит второй финал Лиги чемпионов подряд. В прошлом сезоне он играл за «ПСЖ»
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