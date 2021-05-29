Тиаго Силва
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Тиаго Силва #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Тиаго Силва травмировался в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

вчера, 22:50

Эпизод произошел на 38-й минуте. Тиаго Силва оступился, когда приземлялся на газон после борьбы с Филом Фоденом. Вместо него на поле вышел Андреас Кристенсен.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42

В этом сезоне Силва провел в Лиге чемпионов восемь матчей и не получил ни одной желтой карточки. Кристенсен играл в шести матчах турнира.

Тиаго Силва проводит второй финал Лиги чемпионов подряд. В прошлом сезоне он играл за «ПСЖ»

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Источник:
Гол.ру
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