Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Челси

Во сколько начало финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», 29 мая 2021 года

10 часов назад

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в английском финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 29 мая на португальском стадионе «Драгау».

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют друг с другом в четвертый раз за этот сезон.

В их последней игре победил «Челси» (1:0). Она проходила в полуфинале Кубка Англии. До этого команды взяли по одной победе в матчах АПЛ.

Где смотреть финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»

Прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»

Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Челси
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Манчестер Сити
#Челси