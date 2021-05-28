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Во сколько начало финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», 29 мая 2021 года
10 часов назад
«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в английском финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 29 мая на португальском стадионе «Драгау».
Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют друг с другом в четвертый раз за этот сезон.
В их последней игре победил «Челси» (1:0). Она проходила в полуфинале Кубка Англии. До этого команды взяли по одной победе в матчах АПЛ.
Где смотреть финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»
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