Во сколько начало финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», 29 мая 2021 года

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в английском финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 29 мая на португальском стадионе «Драгау».

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют друг с другом в четвертый раз за этот сезон.

В их последней игре победил «Челси» (1:0). Она проходила в полуфинале Кубка Англии. До этого команды взяли по одной победе в матчах АПЛ.

Где смотреть финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»

Прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»