Вильярреал
Лига Европы
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
час назад
«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 по пенальти). Факты о победе:
- «Вильярреал» прежде не побеждал в еврокубках или национальных турнирах.
- Он был вторым в Примере (2008), выходил в полуфинал Лиги чемпионов (2003) и трижды – в полуфинал Лиги Европы (2003, 2010, 2015).
- Единственные победы «Вильярреала» были в Кубке Интертото (2003 и 2004 год). Хотя этот турнир проводился под эгидой УЕФА, он не считался основным еврокубком – в нем было несколько победителей.
«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
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