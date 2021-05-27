Вильярреал
Лига Европы
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#Вильярреал #Лига Европы

«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей

час назад

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 по пенальти). Факты о победе:

  • «Вильярреал» прежде не побеждал в еврокубках или национальных турнирах.
  • Он был вторым в Примере (2008), выходил в полуфинал Лиги чемпионов (2003) и трижды – в полуфинал Лиги Европы (2003, 2010, 2015).
  • Единственные победы «Вильярреала» были в Кубке Интертото (2003 и 2004 год). Хотя этот турнир проводился под эгидой УЕФА, он не считался основным еврокубком – в нем было несколько победителей.

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

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Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
Сколько заработает победитель Лиги Европы в 2021 году. Этих денег не хватит даже на покупку одного Азара
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