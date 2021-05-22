Сборная России полетела на сбор в Австрию. Захаряна нет в составе из-за ангины

Сборная России готовится к Евро-2020.

Расширенный состав команды проведет сбор в Австрии. Арсен Захарян не полетел с командой из-за бактериальной ангины. Он присоединится к сборной, если быстро сработает курс лечения.

26 мая Захаряну исполнится 18 лет. В этом сезоне РПЛ он провел за «Динамо» 13 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.

1 июня Россия объявит официальный состав на Евро-2020. Туда войдут 26 игроков.