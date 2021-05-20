ПСЖ
Кубок Франции
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Монако
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
2 часа назад
«ПСЖ» обыграл «Монако» со счетом 2:0. Килиан Мбаппе сделал голевой пас в моменте с первым голом, а потом забил сам.
Мбаппе участвовал в двух голах «ПСЖ» в каждом из четырех последних матчей Кубка Франции, где выходил на поле. В трех играх он оформлял дубль.
Александр Головин отыграл весь матч за «Монако», но результативными действиями не отметился.
«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в 14-й раз в своей истории. До этого была победа в сезоне-2019/20.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые