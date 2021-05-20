ПСЖ
Кубок Франции
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Монако
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#ПСЖ #Александр Головин #Килиан Мбаппе #Кубок Франции #Монако

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах

2 часа назад

«ПСЖ» обыграл «Монако» со счетом 2:0. Килиан Мбаппе сделал голевой пас в моменте с первым голом, а потом забил сам.

Мбаппе участвовал в двух голах «ПСЖ» в каждом из четырех последних матчей Кубка Франции, где выходил на поле. В трех играх он оформлял дубль.

Александр Головин отыграл весь матч за «Монако», но результативными действиями не отметился.

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в 14-й раз в своей истории. До этого была победа в сезоне-2019/20.

Матч завершен
Монако
Монако
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Икарди 19
Мбаппе 81
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