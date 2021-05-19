Монако - ПСЖ: 19 мая 2021 смотреть онлайн

Монако
Монако
-:-

Монако - ПСЖ: 19 мая 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
19 мая 2021, 22:15 МСК
19.05.2021, 22:15 МСК
среда
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Предварительный состав

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Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
1
Майецки
Радослав Майецки
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
35
Флорентину
Флорентину
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
Тренерский состав
Нико Ковач
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
25
Баккер
Митчел Баккер
5
Маркиньос
Маркиньос
4
Керер
Тило Керер
31
Дагба
Колин Дагба
10
Неймар
Неймар
15
Перейра
Данилу Перейра
21
Эррера
Андер Эррера
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
22
Диалло
Абду Диалло
-
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
9
Икарди
Мауро Икарди
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
Тренерский состав
Маурисио Почеттино

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0
Монако
2
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3
ПСЖ
2
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 23:00
Монако
1
ПСЖ
4
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 23:00
ПСЖ
3
Монако
3
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 22:00
ПСЖ
3 : 1
Монако
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 22:00
ПСЖ
3
Монако
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 23:00
Монако
0
ПСЖ
4
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 22:00
ПСЖ
7 : 1
Монако
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 22:00
ПСЖ
7
Монако
1
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 23:00
Монако
1 : 2
ПСЖ
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 23:00
Монако
1
ПСЖ
2
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:05
ПСЖ
5 : 0
Монако
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:05
ПСЖ
5
Монако
0
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 23:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 23:00
ПСЖ
1
Монако
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Монако
3 : 1
ПСЖ
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Монако
3
ПСЖ
1
20.03.2016 20 марта 2016 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
20.03.2016 20 марта 2016 вс 23:00
ПСЖ
0
Монако
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 22:00
Монако
0
ПСЖ
3
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Монако
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
ПСЖ
2
Монако
0
01.03.2015 01 марта 2015 вс 23:00
Монако
0 : 0
ПСЖ
01.03.2015 01 марта 2015 вс 23:00
Монако
0
ПСЖ
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
ПСЖ
1
Монако
1
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:59
Монако
1 : 1
ПСЖ
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:59
Монако
1
ПСЖ
1
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
ПСЖ
1
Монако
1
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Монако
1
ПСЖ
1
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
ПСЖ
2
Монако
2

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