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Кубок Франции
Монако VS ПСЖ
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Монако - ПСЖ: 19 мая 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
-:-
Монако - ПСЖ: 19 мая 2021 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал
Кубок Франции,
Финал
Франция
19 мая 2021, 22:15 МСК
19.05.2021, 22:15 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
1
Майецки
Радослав Майецки
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
35
Флорентину
Флорентину
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
Тренерский состав
Нико Ковач
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
25
Баккер
Митчел Баккер
5
Маркиньос
Маркиньос
4
Керер
Тило Керер
31
Дагба
Колин Дагба
10
Неймар
Неймар
15
Перейра
Данилу Перейра
21
Эррера
Андер Эррера
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
22
Диалло
Абду Диалло
-
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
9
Икарди
Мауро Икарди
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
Тренерский состав
Маурисио Почеттино
Прошлые матчи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0
Монако
2
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Монако
3
ПСЖ
2
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1
ПСЖ
4
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3
Монако
3
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 1
Монако
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3
Монако
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0
ПСЖ
4
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
22:00
ПСЖ
7 : 1
Монако
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
22:00
ПСЖ
7
Монако
1
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
23:00
Монако
1 : 2
ПСЖ
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
23:00
Монако
1
ПСЖ
2
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:05
ПСЖ
5 : 0
Монако
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:05
ПСЖ
5
Монако
0
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
23:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
23:00
ПСЖ
1
Монако
1
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Монако
3 : 1
ПСЖ
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Монако
3
ПСЖ
1
20.03.2016
20 марта 2016
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
20.03.2016
20 марта 2016
вс
23:00
ПСЖ
0
Монако
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
22:00
Монако
0
ПСЖ
3
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Монако
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
ПСЖ
2
Монако
0
01.03.2015
01 марта 2015
вс
23:00
Монако
0 : 0
ПСЖ
01.03.2015
01 марта 2015
вс
23:00
Монако
0
ПСЖ
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1
Монако
1
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
22:59
Монако
1 : 1
ПСЖ
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
22:59
Монако
1
ПСЖ
1
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
ПСЖ
1
Монако
1
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Монако
1
ПСЖ
1
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
ПСЖ
2
Монако
2
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