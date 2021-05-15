Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Лестером» состоится 15 мая на «Уэмбли». Это 140-й по счету финал в истории турнира.

Матч начнется в 19:15 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 19:10.

«Челси» восемь раз выигрывал трофей, у «Лестера» побед нет. Рекордсмен – «Арсенал» (14 кубков).

«Челси» и «Лестер» сыграют дважды за несколько дней. 15 мая – финал Кубка, 18-го – матч АПЛ.